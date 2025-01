Sindicato dos Bombeiros Sapadores não assina proposta de acordo do Governo

Ricardo Cunha, presidente deste sindicato, argumenta que a proposta apresentada pelo Governo é injusta, por não corrigir as injustiças e as assimetrias que existem nas carreiras dos bombeiros. Motivo que leva os sapadores a ficarem de fora das negociações com o Executivo.Para já, os sapadores não equacionam voltar às ruas, com Ricardo Cunha a referir que o sindicato vai tentar que a Assembleia da República melhore o documento do Governo sobre o estatuto dos bombeiros.Esta plataforma vai reunir-se durante a tarde para tomar uma decisão.O Governo marcou para terça-feira reuniões com os sindicatos que representam os bombeiros com vista à assinatura de um acordo.