"Sou sócio da Amnistia". PR quer ir ao Catar dizer o que pensa sobre Direitos Humanos

Depois das polémicas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os Direitos Humanos no Catar, na quinta-feira à noite, a Amnistia Internacional condenou as palavras do presidente da República e alguns líderes partidários apelaram a que não viajasse até ao país, onde vai decorrer o Mundial 2022. Aos jornalistas o chefe de Estado esclareceu que, tal como em todas as visitas de Estado, esta também foi aprovada pela Assembleia da República e pretende aproveitar a oportunidade para dizer o que pensa sobre "democracia, direitos humanos e liberdade".