Tabela de escolas. Públicas no top 50 aumentam mas continuam em desvantagem

O ensino privado volta a dominar odas escolas, divulgado esta sexta-feira.Logo depois surge o Colégio Efanor, também no Porto, com uma média de 15,98 valores e em terceiro lugar o Colégio D. Diogo de Sousa, no distrito de Braga, com uma média de 15,95.A segunda escola pública surge em 37.ª posição e é a Escola Artística António Arroio, em Lisboa, com 13,76. A Escola Secundária de Vouzela é a terceira escola de ensino público com melhor classificação (13,67 valores) e surge em 41.º lugar.Se olharmos para o top 50, encontramos apenas seis escolas públicas e 44 do privado. Em 2022, eram 45 privadas para apenas cinco públicas. Em 2005, eram 23 públicas e 27 privadas. Dez anos depois, eram 38 privadas e 12 escolas públicas.

Secundária de Vouzela é primeira no ranking da superação

O jornale a Católica fazem ainda uma outra tabela, o chamadoda superação, que tem em conta o contexto socioeconómico das famílias.só entram escolas públicas e são tidos em conta vários fatores, como a idade média, a habilitação escolar dos pais e a percentagem de alunos que não recebe o apoio social escolar.

Alunos chumbam menos, mas continua a ser difícil para carenciados

Os alunos estão a chumbar cada vez menos, mas o insucesso escolar continua presente nos estudantes mais carenciados.Os dados apontam para a existência de 218 escolas com uma média de retenção no 12.º ano acima da média nacional. Entre as dez mais problemáticas, nove situam-se na Área Metropolitana de Lisboa

Cristina Borges - Antena 1



Os dados mostram ainda que continua a ser mais difícil para os alunos mais carenciados terminarem os estudos no tempo esperado.Os alunos beneficiários de Apoio Social Escolar (ASE) têm mais dificuldades em concluir o seu nível de ensino no tempo esperado, mas a diferença em relação aos restantes alunos tem vindo a esbater-se, em especial no secundário.Neste ranking, elaborado anualmente em parceria com o jornal Público e a Católica Business School, foram consideradas 575 escolas (486 públicas e 89 privadas).

c/ Lusa