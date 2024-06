Aumentaram os tempos de espera para doentes oncológicos no Serviço Nacional de Saúde. A 31 de dezembro, mais de 80 por cento aguardavam ainda pela primeira consulta fora do tempo legal. O mesmo acontecia a um quinto dos doentes que esperavam por cirurgia.

A radiografia negra foi tirada pela Entidade Reguladora da Saúde e os números pioraram em todas as especialidades até abril. Mas no caso do cancro, a ministra da Saúde deu indicações aos hospitais para a recuperação dos doentes até 31 de agosto.