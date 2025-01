Trabalhadores das IPSS lutam por acordo coletivo de trabalho

Uma concentração está convocada também para esta quarta-feira junto à sede da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), no Porto, que tem justificado o adiamento com “atrasos do Governo nos protocolos de cooperação” com as IPSS.A greve é convocada pelas federações dos Sindicatos do Comércio e Serviços, dos Professores (Fenprof) e dos Sindicatos da Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, assim como pelos sindicatos dos Enfermeiros Portugueses, dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos, dos Fisioterapeutas Portugueses e dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social.