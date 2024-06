Trabalhadores não docentes da Câmara de Lisboa em greve

Sara Piteira - RTP

Pretendem contestar a ameaça de despedimento que paira sobre mais de uma centena de funcionários, que se candidataram à vinculação, mas que ficaram de fora.



Luís Esteves, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, antevê constrangimentos na atividade das escolas por causa deste protesto.



A greve exige ainda a avaliação de desempenho do pessoal não docente, a negociação do acordo coletivo e resposta da autarquia que, de acordo com o sindicato, não responde.



Para além da paralisação, está prevista uma concentração de trabalhadores frente aos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa.