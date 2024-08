Os juízes do Palácio Ratton pediram que o partido corrija quatro ilegalidades detetadas nos estatutos aprovados no último congresso, em novembro do ano passado.

Duas delas prendem-se com a aplicação de sanções internas, nomeadamente por os novos estatutos remeterem a tipificação de algumas das infrações para um regulamento posterior.



O PSD tem um Congresso eletivo marcado para setembro com uma retificação estatutária prevista na ordem de trabalhos, caso fosse esta a decisão do Tribunal Constitucional.