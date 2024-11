Um ano de Operação Influencer. "As investigações prosseguem", responde PGR

Foi há um ano que Portugal ficou a saber da existência deste caso. Foi também há um ano que António Costa se demitiu, depois da nota divulgada pelo gabinete de Lucília Gago.Esse comunicado terminava com um parágrafo, que ficou célebre, por mencionar um inquérito autónomo relativo a suspeitas em torno do então primeiro-ministro.A Operação Influencer tem, neste momento, cinco arguidos.São eles Vítor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa; Nuno Mascarenhas, presidente da autarquia de Sines; Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, administradores da Start Campus e ainda o advogado Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa.Em causa, suspeitas de prevaricação, corrupção e recebimento indevido de vantagem relacionadas com a construção de um centro de dados em Sines, com a exploração de lítio e com a produção de energia a partir de hidrogénio.Um ano depois, não há ainda qualquer conclusão sobre as investigações.Para a antiga ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, os tempos da justiça são distintos dos tempos da comunicação social.Um ano depois de ser conhecido o processo Operação Influencer, Paulo Lona garante que ninguém quer estender as investigações judiciais e assegura que, se não há mais informação pública é porque não é possível.Um caminho que, sublinha o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, não era obrigatório.