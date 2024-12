Um ano em pesquisas Google. O que os Portugueses mais quiseram saber em 2024?

Para os profissionais de marketing, estes dados são uma ferramenta indispensável para compreender as tendências de consumo e ajustar estratégias. Já para o público em geral, é uma oportunidade de revisitar o ano através das pesquisas que mais definiram o nosso quotidiano.

Música, desporto, receitas e política



A curiosidade dos portugueses continua a ser um verdadeiro “quebra-cabeças” para quem gosta de saber o que pensam e o que procuram. Um trabalho para profissionais, mas que também desperta interesse do cidadão comum.







E desde pequenos, quando temos curiosidade sobre algo, perguntamos.







A multinacional Google, através da ferramenta Trends, compilou, mais uma vez, as dúvidas e pesquisas dos cibernautas portugueses.







Neste ano de 2024, na categoria “Como”, e no ano em que se comemora os 50 anos do 25 de abril, surge a questão de “como fazer um cravo”. Mas, apesar das cinco décadas de democracia, ainda surgem dúvidas de “como se vota nas eleições em Portugal”.





E num ano em que a guerra continua a marcar vários territórios, um dos quais à porta da Europa, o estranho é não surgir em nenhuma das 16 categorias, que a Google apresenta, haver curiosidade dos portugueses relativamente a esta matéria.







Foto: AFP



Mas há perguntas curiosas, como “O que fazer com crianças no Porto?”, logo seguido de “o que fazer com claras de ovos?”.







Já na categoria de receitas, a “Baba de camelo” e “Pão de ló”, destacam-se como mais procurados.





Na música, Taylor Swift Portugal arrebatou o topo das buscas, sendo que o arrojo da portuguesa Ana Moura nos Globos de Ouro também atraiu o interesse de muitos cibernautas.







Noutros campos, quem agarrou o primeiro lugar na categoria “Desporto” foi o guarda-redes do FC do Porto, Diogo Costa. O Euro 2024 ocupou o topo na categoria dos acontecimentos deste ano.





Mas as buscas não se ficam pelo desporto ou pelo entretenimento. Outros assuntos, mais complexos, estiveram também na mira dos internautas nacionais, como por exemplo “o que é Mormon", "Shisha" ou "World Coin”.





Entre as personalidades, a passadeira vermelha das buscas recaíram no “socialite” José Castelo Branco, seguido do ex-treinador do Sporting, Ruben Amorim.







Já no mundo digital e cada vez mais artificializado, com um “chat” que dizem responder a quase tudo, na componente “Inteligência Artificial”, os portugueses apresentam dúvidas no que vêem e no que lêem e perguntaram ao Google por um “Detetor de IA” ou um “Humanizador” dentro da mesma temática.







E no que diz respeito à política nacional, os cibernautas portugueses perguntam: PSD? Esquerda ou Direita?







De acordo com a Google, a missão desta plataforma de pesquisa é organizar as informações existentes no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todos.





Foto: AFP



Conheça aqui com maior detalhe as buscas dos portugueses no Google em 2024.

José Castelo Branco

Ruben Amorim

Miguel Bravo

Pedro Nuno Santos

Diogo Ribeiro

Luís Montenegro

Fernando Madureira

Bruno Lage

André Ventura

João Monteiro





Nomes Internacionais

Kate Middleton

Betty Grafstein

Donald Trump

Imane Khelif

Lamine Yamal

P. Diddy

Kamala Harris

Joe Biden

Mike Tyson

Rebeca Andrade



Diogo Costa

Iamine Yamal

João Neves

Nico Williams

Francisco Conceição

Fotis Ioannidis

Viktor Gyökeres

Vitinha

António Silva

Renato Veiga