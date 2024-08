Urgência Básica de Foz Côa encerrada até sábado por falta de médicos

O Serviço de Urgência Básica de Foz Côa encontra-se encerrada por não se encontrarem reunidas as condições de segurança para o seu funcionamento, sem disponibilidade de equipa médica, disse hoje à Lusa fonte da ULS da Guarda.

"O Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Nova de Foz Côa estará encerrado durante 24 horas, desde as 08:00 de hoje até às 08:00 de sábado, por não se encontrarem reunidas as condições de segurança para o seu funcionamento, sem disponibilidade de equipa médica", avançou a diretora clínica da Unidade Local de Saúde da Guarda, Fátima Cabral.

O SUB do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa abrange, ainda, os concelhos vizinhos da Mêda, Figueira de Castelo, no distrito da Guarda e o de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

Esta é a segunda situação do género desde o dia 22 de julho, verificada neste serviço de urgência básica.

Para o presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, João Paulo Sousa, explicou à agência Lusa que são precisos "dois médicos em permanência para assegurar a SUB e apenas um médico que estava disponível".

"Tendo um só médico e como de acordo com a legislação em vigor terá de haver dois médicos neste serviço de urgência, a situação só estará regularizada no sábado", vincou o autarca social - democrata.

João Paulo Sousa teme ainda que estas situações tidas como "pontuais" venham a repetir-se mais vezes, devido à falta de médicos no interior.

O autarca de Foz Côa pediu ainda "contenção" aos serviços dos centros de saúde dos concelhos vizinhos, para não entupirem a SUB de Foz Côa com situações de saúde menos graves.

Já o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, disse que "lamentavelmente e em menos de um mês é a segunda vez que a SUB de Vila Nova de Foz Côa fecha por faltas de médicos".

"Está a atravessar um período em que a população aumenta exponencialmente com a vinda dos emigrantes e ficam sem uma resposta de um serviço de urgência", indicou o dirigente sindical.

Rui Lázaro alertou ainda que estas situações levam a deslocações maiores para outras unidades, o que obriga a uma maior disponibilidade de meios de socorro e transporte de doentes e que podem colocar em risco algumas ocorrências.

A SUB de Foz Côa têm alocada uma ambulância de Suporte Imediato de Vida(SIV), do Instituto Nacional de Emegência Meédica(INEM).