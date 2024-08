Beatriz Monteiro nos `quartos` do torneio de badminton

Depois de ter sido derrotada na primeira jornada, por 2-0, pela indiana Thulasimathi Murugesan, a jogadora portuguesa impôs-se hoje por 21-14 e 21-11, num jogo que durou 37 minutos.



Com a Arena Porte La Chapelle praticamente cheia, Beatriz Monteiro festejou a vitória atirando-se para a quadra e mostrando o braço esquerdo, aquele no qual tem mobilidade reduzida.



“Prometi a um amigo que fazia este festejo, caso ganhasse, apontar para o braço esquerdo e para o músculo [diferente do músculo do braço direito], porque é este bracito que me colocou aqui”, explicou.



Beatriz Monteiro, que assim igualou o resultado conseguido em Tóquio2020, então com 15 anos de idade, afirmou que o jogo “correu como esperado”, acrescentando: “Consegui o acesso aos quartos, já tenho um objetivo alcançado, se der para mais vamos à luta”.



A jogadora portuguesa, bastante apoiada pelo público, admite que lhe saiu “um alívio de cima” por saber que tinha alcançado o objetivo”, num jogo que pareceu mais fácil do que foi na realidade.



“Apesar de o resultado dizer que ganhei por uma grande vantagem, não senti isso. Senti que foi um jogo bastante equilibrado, do qual consegui sair vitoriosa de quase todas as jogadas mais longas, o que me permitiu ganhar”, afirmou, lembrando que o “torneio de Paris está muito mais forte do que estava o de Tóquio2020”.