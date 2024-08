Cristina Gonçalves vai lutar pelas medalhas no torneio de boccia BC2

No domingo, Cristina Gonçalves, a única campeã paralímpica da missão portuguesa em Paris2024, defronta, às 11:55 (10:55 em Lisboa), a indonésia Gischa Zayana e, em caso de vitória nesse duelo, assegura presença no jogo para atribuição das medalhas de ouro e prata.



Caso seja derrotada nesse encontro, Cristina Gonçalves, que soma em Paris a sua sexta participação em Jogos Paralímpicos, irá disputar o jogo para atribuição da medalha de bronze.



Hoje, nos quartos de final, Cristina Gonçalves impôs-se a Rebeca Duarte, de El Salvador, por 5-4, num dia em que Carla Oliveira foi derrotada, também nos ‘quartos’, do torneio de BC4 pela chinesa Ximei Lin.



A atleta do FC Porto, que assim ficou afastada da competição e terminou a sua participação nos Jogos Paris2024, foi derrotada por 5-2.



Ainda no boccia, André Ramos venceu John Loung, de Hong Kong, por 7-6, e segue para os ‘quartos’ do torneio de BC1, enquanto David Araújo foi afastado do torneio individual de BC2, após ser derrotado por 6-1 pelo tailandês Watcharaphon Vongsa, no play-off de acesso aos 'quartos'.



Ana Sofia Costa perdeu por 3-2 com Kei Ho, de Hong Kong, no último jogo da fase de grupos do torneio de BC3 e ficou fora da competição, tal como José Gonçalves, que foi derrotado por 4-2 pelo sul-coreano Howon Jeong, também na classe BC3.



No badminton, Beatriz Monteiro, que na sexta-feira entrou a perder no grupo A, qualificou-se para os quartos de final do torneio de SU5, depois de vencer a italiana Rosa de Marco por 2-0, no segundo jogo da 'poule'.



O nadador Marco Meneses e o ciclista Telmo Pinão, que conquistaram os dois diplomas que Portugal soma ao quarto dia de Jogos Paralímpicos, conseguiram hoje um nono e um 14.º lugares, respetivamente, nas provas de 50 metros livres S11 e de 1.000 metros contrarrelógio da classe C1-C3.