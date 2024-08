Paralímpicos. David Araújo e André Ramos entram a ganhar

Os dois encontros da fase de grupos arrancaram à mesma hora, pelas 10h40, em Lisboa. David Araújo levou a melhor frente ao brasileiro Iuri Silva, por 8-0, na categoria BC2.Já André Ramos bateu o canadiano Lance Cryderman também de forma expressiva, por 7-0, na categoria BC1.Ambos sobem à liderança provisória dos seus respetivos grupos. No caso de David Araújo, os melhores quatro primeiros classificados seguem em frente e os restantes disputam um "play-off" contra os segundo classificados. No caso de André Ramos, os primeiros dois de cada grupo seguem em frente.Há ainda mais atletas portugueses a entrarem em competição no boccia esta quinta-feira, casos de Carla Oliveira, José Gonçalves e Ana Sofia Costa.