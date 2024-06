António Costa recusa falar sobre o seu futuro na Europa

Em declarações aos jornalistas depois de exercer o direito de voto, António Costa recusou fazer comentários sobre o seu eventual futuro político na Europa, nomeadamente no Conselho Europeu.



O ex-primeiro-ministro também não quis comentar sobre o caso das gémeas, afirmando apenas que confia nas instituições.



"Há entidades próprias que vão investigar o que tiverem de investigar", respondeu.



Costa considera, no entanto, que o caso que envolve o presidente da República não afetou a imagem de Portugal.



"Felizmente os estrangeiros têm uma opinião sobre Portugal bastante melhor do que nós muitas vezes tendemos a ter sobre nós próprios", declarou. "O problema de autoestima nacional é um dos problemas que o país tem de resolver", acrescentou.



António Costa afirmou que a página da política nacional "está encerrada". "Não tenho nenhuma mágoa, foram anos de grande realização. Estou muito satisfeito do que fiz e tenho pena das coisas que não fiz", declarou.