Apresentou a demissão o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde

(em atualização)







"Embora entenda que não cometi qualquer ilegalidade ou irregularidade, para defesa do SNS e, com não menos importância, para proteção da minha Família e do futuro que queremos seja de dignidade, pedi, hoje mesmo, a Sua Excelência a Ministra da Saúde, que me dispense de imediato do exercício das minhas atuais funções", pode ler-se numa nota.





A demissão segue-se à divulgação de uma reportagem da SIC que revela alegadas incompatibilidades entre o cargo que exercia no Porto e as funções de médico tarefeiro no Algarve.





António Gandra D'Almeida afirma que a reportagem "contém imprecisões e falsidades" que lesam o seu nome e, portanto, "a condição primeira para que possa servir, com toda a liberdade o SNS, os seus profissionais e os seus utentes, e honrar o convite" que lhe foi feito pelo Governo.