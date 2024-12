Banco de Portugal garante que não vai pagar o salário de secretário-geral escolhido pelo Governo

Em comunicado, o Banco de Portugal esclarece que não assume qualquer despesa relativa à remuneração de Hélder Rosalino porque as regras do sistema da zona euro proíbe financiamento monetário.



O comunicado diz ainda que foi mesmo Mário Centeno que transmitiu essa informação ao governo quando foi contactado informalmente sobre a escolha de Hélder Rosalino.



Este esclarecimento surge depois do jornal "Correio da Manhã" ter noticiado que o secretário-geral do governo vai receber o salário de 15 mil euros por mês pago pelo Banco de Portugal.



Um valor que está acima do que ganha o primeiro-ministro e acima da lei que definiu as regras da secretaria-geral do Governo.