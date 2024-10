Bombeiros sapadores. Leitão Amaro critica "instrumentalização política" do protesto

Depois do Conselho de Ministros, Leitão Amaro falou sobre o protesto dos bombeiros sapadores que acabou por ter momentos de maior tensão, com rebentamento de petardos e pneus queimados.Leitão Amaro disse que os bombeiros deverão mostrar a sua insatisfação às autarquias e que o papel do governo é legislar.“Então, qual é o papel do Governo? O papel do Governo é de legislador. Por isso, qualquer movimentação que aconteça nesta área é uma movimentação com uma dimensão tripartida. Nós, órgãos legislativos, com uma função de poder legislar, as autarquias verdadeiramente é que decidem os recursos que têm”, declarou o ministro.Leitão Amaroe que o Governo o está a tentar resolver. “Nós recebemos muitos problemas, muitas situações para resolver. Nós estamos cá para resolver”.Para além de admitir que os pedidos dos bombeiros são legítimos,, criticou, relembrando que as soluções são alcançadas com diálogo e negociação.

O protesto desta quarta-feira dos bombeiros sapadores teve como objetivo pedir a valorização salarial da carreira.





(com Lusa)