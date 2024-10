Tensão em São Bento. Bombeiros sapadores ocupam escadaria da Assembleia em protesto

Foto: António Pedro Santos - EPA

Profissionais de todo o país juntaram-se numa manifestação ruidosa em frente à Assembleia da República. Os bombeiros estão fardados, empenham com cartazes e manifestam-se com muito ruído.



O protesto foi convocado pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. Reivindicam acertos salariais para compensar o aumento da inflação, um aumento do subsídio de risco e criticam a falta de ação dos vários governos.



O sindicato dos bombeiros sapadores veio entretanto atribuir responsabilidades ao Governo pelo facto de o protesto diante do Parlamento ter extravasado aquilo que estava autorizado.



"Sei que eles têm razão nos protestos. O que motivou isto foi o senhor secretário de Estado ter marcado uma reunião e, no fim, voltou a dizer que não tinha nada para apresentar. Qualquer pessoa normal devia perceber que não podemos faltar à verdade aos bombeiros. Se já andam revoltados, a probabilidade de isto acontecer era muito elevada. O culpado disto tudo acaba por ser o Governo", afirmou aos jornalistas no local Ricardo, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.



O sincalista admitiu que a ação de protesto "foi além do que estava legalizado", acrescentando que a direção da estrutura representativa dos profissionais vai reunir-se "para perceber o que correu mal".



Na base da escadaria da Assembleia da República, os bombeiros em protesto incendiaram pneus e queimaram um fato de trabalho. Pouco depois das 13h00, um caixão branco foi transportado em braços para a porta do Parlamento, entre gritos de "vergonha".



