Carlos Costa Neves "vai pagar para trabalhar", afirma Luís Montenegro

Costa Neves tomou esta manhã posse no cargo depois da polémica que levou Hélder Rosalino a mostrar-se indisponível para essa função, depois de ser noticiado que iria receber 15 mil euros.Na cerimónia de posse Luís Montenegro elogiou o novo Secretário-Geral do Governo e afirma que Carlos Costa Neves até vai receber menos, face ao proposto a Hélder Rosalino. Mas não foi avançado qualquer valor.De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, Costa Neves decidiu abdicar das pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, bem como da subvenção mensal vitalícia, por ser ex-titular de cargo político.

O novo Secretário-Geral do Governo foi ministro, deputado e eurodeputado.





Com esta entrada foi criada uma nova secretaria que entrou em funcionamento no primeiro dia do ano e que faz parte da reforma da Administração Pública que este Governo quer promover.