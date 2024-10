Carlos Moedas. Extrema-direita e extrema-esquerda são igualmente más e cancros da democracia

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Numa intervenção perante o 42.º Congresso do PSD, Carlos Moedas fez também duros ataques ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que acusou de querer fazer dos autarcas do PSD "alvos a abater".



"Nós não podemos baixar os braços e a guarda a este PS, porque este PS – eu digo este, não o PS – tem sempre um único objetivo: este PS só quer o poder pelo poder", acusou, dizendo que o próximo passo serão as autárquicas do próximo ano.



Moedas considerou ainda que a luta a travar é, portanto, "não só contra a extrema-direita, mas também contra a extrema-esquerda".



"Porque a extrema-direita e a extrema-esquerda são igualmente más para o nosso país. São igualmente más para a nossa democracia. Nunca se esqueçam disso. Que a extrema-direita e a extrema-esquerda são cancros das nossas democracias. Que não querem democracia e que querem destruir as instituições", acusou.