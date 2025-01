Caso das gémeas. Marcelo não vê justificação para responder ao Parlamento

A lei prevê que chefe de Estado não pode ser obrigado a depor em sede de comissão parlamentar de inquérito, mas Marcelo admite que pode voltar a ponderar a decisão, caso surja "nova matéria de facto".

O presidente da República, em conversa com os jornalistas, à margem da apresentação de um livro de Valente de Oliveira na Culturgest, em Lisboa, abordou também a demissão do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias. Marcelo Rebelo de Sousa espera receber um nome para o substituir até ao final da semana que vem.Quanto ao tema da segurança em Portugal, o presidente admite convocar uma reunião do Conselho de Estado para discutir esta questão.