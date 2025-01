Caso das gémeas. Presidente da República decidiu não responder à comissão de inquérito

(em atualização)





"Fiz a minha ponderação e perante o facto de não haver novos dados de facto que respeitem qualquer intervenção do presidente da República, entendi que não há matéria sobre a qual me pronunciar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas esta quinta-feira a partir da Culturgest, em Lisboa. O chefe de Estado insistiu que não se irá pronunciar "por falta de matéria" sobre a qual se pronunciar. "Esperei este tempo todo, um ano e meio, que surgissem novos factos que eventualmente tivessem a ver com a intervenção do presidente da República. Não apareceu até agora nenhum facto", assinalou.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou em resposta aos jornalistas que "terminaram os testemunhos" na Assembleia da República, referindo-se à comissão de inquérito sobre o caso. Adiantou também que acompanhou "de maneira geral" as informações veiculadas na comunicação social.



"Está tomada a minha decisão: não me pronuncio, por falta de matéria sobre a qual me pronunciar ", vincou.







Marcelo Rebelo de Sousa adiantou, no entanto, que irá enviar a sua resposta ao presidente da Assembleia da República. "É o mínimo de cortesia que é devido", acrescentou.







Em causa está a comissão de inquérito ao chamado caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal que foram tratadas no Hospital Santa Maria com o medicamento Zolgensma.