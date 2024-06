Caso das gémeas. Supremo Tribunal de Justiça diz não ter "suspeição ou indiciação" contra Marcelo

Em comunicado , o Supremo Tribunal de Justiça esclarece queEsta sexta-feira, o semanárioavançou que a juíza de instrução, Gabriela Assunção, considerou as suspeitas existentes contra o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa,, o único órgão que pode investigar o chefe de Estado ou o primeiro-ministro.Nesta nota de imprensa “na sequência de notícias vindas a público” sobre esta questão,“Não existindo suspeitas, de acordo com a informação repetidamente recebida do Ministério Público, nada havia a determinar por este Supremo Tribunal de Justiça”, lê-se no comunicado desta sexta-feira., assinalando os artigos da Constituição que estabelecem esses mesmos termos.

“Perante a ausência de suspeição ou indiciação da prática de qualquer infração criminal, e tendo em conta o aludido no ponto 4 deste comunicado [sobre a competência da AR nestas situações], não foi considerado o pedido de realização de diligências solicitadas” pela juíza de instrução, pelo que o processo regressou “à primeira instância”, lê-se no comunicado do Supremo Tribunal de Justiça.







Até ao momento, foram constituídos dois arguidos neste caso: o ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e o ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria, após a realização de várias buscas ao longo dos últimos dias.