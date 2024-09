Castelo Branco acolhe Jornadas Parlamentares do Chega

As jornadas parlamentares do partido decorrem esta segunda e terça-feira, no arranque de uma semana marcada pelo regresso dos trabalhos na Assembleia da República e depois de André Ventura se ter retirado das negociações com o Governo.





A abertura das jornadas sob o tema "Desafios orçamentais para 2025", estará a cargo do presidente do partido, André Ventura.



As jornadas parlamentares do Chega levaram o Governo a adiar por um dia, para quarta-feira, a reunião com o Chega sobre o Orçamento do Estado, já depois de André Ventura ter acusado Luís Montenegro de provocação.O Chega já disse que não está disponível para viabilizar o Orçamento e que se vai retirar das negociações.