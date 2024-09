Cavaco Silva critica o fim das portagens nas ex-SCUT

Num artigo de opinião que assina no Jornal Público, Cavaco Silva começa por dizer que "aumentar a despesa pública, sem aumentar as receitas do Estado ou a dívida pública é uma impossibilidade".



Escreve, depois, que "como não há almoços grátis, a perda de receita de muitos milhões de euros que resulta do fim das portagens, é inevitavelmente acompanhada por mais impostos ou redução de despesa pública".



Cavaco Silva diz ainda que "não deixa de ser surpreendente que a eliminação das portagens tenha sido entusiasticamente aprovada na Assembleia da República pelos partidos de esquerda, supostamente defensores dos grupos de baixos rendimentos", e acusa-os de uma cedência ao populismo.