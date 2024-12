Chega convoca Assembleia da República para debate de urgência sobre segurança em Portugal

“Após os eventos ocorridos ontem, o Parlamento tem de tomar decisões sobre o que quer fazer”, declarou Ventura em conferência de imprensa.“Da parte do Chega,e que a insegurança está a ser o novo dia-a-dia e o novo normal dos portugueses”, acrescentou.Para o deputado, existe “necessidade de rapidamente levar a cabo um pacote contra a insegurança aprovado no Parlamento e em vigor em todo o território nacional”.

“É preciso mais prevenção e é preciso dar autoridade à polícia”, declarou André Ventura.

, continuou.Na sexta-feira, um tiroteio num centro comercial em Viseu provocou a morte de uma mulher e ferimentos em duas pessoas. O atirador está identificado mas ainda não foi detido, permanecendo em fuga.

Chega preocupado com “circulação de armas ilegais”

André Ventura considera que o incidente em Viseu “é o resultado de um país que antes era escondido e que agora não pode ser mais escondido”, estando “à vista de todos a cultura de impunidade que permitimos”.Ventura considerou ainda ae vincou que “em Portugal, algumas minorias têm um acesso mais facilitado às armas do que outros”.“Sabemos que o mercado negro e os grupos organizados criminosos delas dispõem com acesso fácil, enquanto outros que efetivamente precisam delas e a elas têm direito, têm dificuldades legais para as obter”, declarou., mas o caso de ontem “foi violência a céu aberto, numa terra pacífica, num espaço comercial onde nada nem ninguém podiam apontar aquilo que iria acontecer”, defendeu.

Ventura quer reunião do Conselho de Estado

André Ventura disse ter também, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa precisa de "ter uma palavra sobre o estado da insegurança em Portugal"."É tempo de o mais alto magistrado da Nação, que, tenha a coragem, mesmo que não seja politicamente correto, de dizer aos portugueses que vivemos tempos de insegurança e que tudo fará para combater essa insegurança", declarou o líder do Chega.Por fim, referindo-se ao que considera um “elefante na sala que a maioria dos políticos gosta de ignorar”, Ventura disse existir “um problema com a etnia cigana em Portugal” que inclui “impunidade, uma cultura de armas, uma cultura de subsidiodependência”.