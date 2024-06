Conselho de Estado. Lista do PS, PSD e Chega aprovada

Luís Pais Antunes falhou a eleição para presidente do Conselho Económico e Social por um voto. Já a lista conjunta PS, PSD e Chega para o Conselho de Estado foi eleita. Obteve 168 votos a favor, 40 brancos e 13 nulos.

Estão eleitos para o Conselho de Estado Francisco Pinto Balsemão e Carlos Moedas pelo PSD, Pedro Nuno Santos e Carlos César pelo PS, e André Ventura pelo Chega.



O Chega também entra para o Conselho Superior do Ministério Público, a par de dois membros do PSD e outros dois do PS.



Iniciativa liberal, Bloco de Esquerda e Livre criticam a lista conjunta para o Conselho de Estado e falam em hipocrisia.