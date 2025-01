"Em momento algum o PS pediu para repor manifestação de interesse"

A líder parlamentar do partido sai em defesa do secretário-geral do PS. A dirigente socialista refere que o partido apenas alertou para o vazio legal que a decisão do Governo de Luís Montenegro iria criar.



Na CNN Portugal, Alexandra Leitão defendeu que não há novidade na posição do PS sobre a imigração e o fim da manifestação de interesse, que permitia a regularização de imigrantes com visto turístico em Portugal.

As declarações de Pedro Nuno Santos aomotivaram críticas do BE e do PCP, assim como de vários socialistas, como Marta Temido, Ana Catarina Mendes ou José Luís Carneiro.