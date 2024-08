Entrevista a Santos Silva. O OE2025, o referendo sobre a imigração e a guerra em Gaza

Sobre o OE2025, o ex-presidente da Assembleia da República considerou que “faz sentido ter sensatez, ponderação e, portanto, calma numa negociação que será sempre complexa, mas que acho que é importante para o país”.Mas, por outro lado, “o tempo urge” e, alertou.Santos Silva disse não ter dúvidas de que o PS irá viabilizar o Orçamento, abstendo-se, mas que “essa viabilização não pode ser dada por garantida, não é automática”, já queEntre estas estão as medidas que signifiquem um “desequilíbrio social”, como o “IRS Jovem, a baixa do IRC, as medidas de política de reversão do pacote da habitação e de favorecimento da especulação imobiliária”, acrescentou.

“Significado político evidente”

Questionado sobre as críticas do PS à escolha de Maria Luís Albuquerque para comissária europeia de Portugal, Augusto Santos Silva falou num “significado político evidente” nesta decisão do Governo, já que se trataQuanto à proposta do Chega de um referendo sobre a imigração, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse tratar-se de “uma proposta que não tem nenhuma espécie de cabimento”.“Basta olhar para os factos para perceber que”, considerou.

Situação em Gaza e “posição de prudência” de Portugal

Questionado sobre se Portugal devia assumir uma posição mais concreta de promoção de paz, por exemplo, reconhecendo o Estado da Palestina, Santos Silva respondeu que tende a acompanhar o Governo em funções nestas matérias.“O Governo tem informação privilegiada, que não é nem pode ser do domínio público, e portanto tendo a acreditar na atuação do primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros”, justificou.e “não creio que deva ser mudada”, argumentou o ex-ministro.Augusto Santos Silva defendeu, no entanto, que “devemos fazer ver aos nossos amigos israelitas que o que eles estão a fazer hoje em Gaza e na Cisjordânia é absolutamente desproporcional”.“Eles têm direito a defender-se, têm direito a responder aos ataques bárbaros de que são muitas vezes vítimas (…),”, vincou.