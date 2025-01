Farmacêutico José Henriques é o candidato da IL a Castelo Branco

Em comunicado, a Iniciativa Liberal destacou a "combinação de experiência profissional, envolvimento comunitário e uma visão inovadora para o futuro do concelho" do empresário do setor farmacêutico.

"Com as políticas e as ideias certas, podemos fazer de Castelo Branco o motor económico do Interior. O nosso programa autárquico está a ser construído de forma participativa, ouvindo as pessoas, as instituições e as empresas", disse o candidato à liderança do município albicastrense, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

Na mesma nota é referido que o nome escolhido para encabeçar a lista da IL à Câmara de Castelo Branco foi durante dois mandatos presidente da Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, "projeto de sucesso que transformou a associação numa referência no futsal nacional".

"Queremos dinamizar a competitividade económica, reter talento, criar emprego qualificado e promover uma gestão camarária transparente, baseada na meritocracia e onde o cidadão é uma peça central na tomada de decisões", acrescentou José Henriques.

A reabilitação urbana, a aposta na coesão social e na segurança são outros pilares apontados pelo candidato da IL, que se propõe "fazer a diferença, para trazer novas ideias e novas soluções".

A apresentação oficial da candidatura está marcada para 22 de fevereiro, no Centro artístico Albicastrense, numa sessão aberta à comunidade.