IL insiste em comissão de inquérito à tutela política sobre Efacec

O tema volta à agenda dois meses depois de uma auditoria do Tribunal de Contas ter revelado que a nacionalização da empresa, aprovada em 2020 pelo Governo do PS, não cumpriu os objetivos propostos e já custou ao Estado mais de 400 milhões de euros.Carlos Guimarães Pinto, deputado pelos liberais, insiste na necessidade de avançar com uma comissão de inquérito para perceber o que falhou. O partido quer avaliar a responsabilidade das tutelas políticas envolvidas no processo, desde a nacionalização da Efacec, até à reprivatização três anos depois, com a venda à alemã Mutares.Guimarães Pinto garante que o partido vai continuar a insistir nestas questões, mas espera que a comissão de inquérito seja aprovada, a bem da transparência.A ter luz verde, seria a terceira comissão de inquérito em funções na atual legislatura, depois das CPI ao caso das gémeas luso-brasileiras e à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.