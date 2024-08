IL, PCP e CDS reagem aos anúncios de Montenegro na Festa do Pontal

Liberais e comunistas sublinharam os aspetos negativos no discurso do chefe do executivo, enquanto o CDS-PP, parceiro de Governo fez eco das garantias de Montenegro do cumprimento das promessas eleitorais.

A Iniciativa Liberal lamenta que o Governo continue a não contar com os sectores privado e social da saúde, a que, diz, apenas recorre quando há ruptura do SNS.



Por seu lado, os comunistas sublinham os problemas de habitação que afetam os estudantes, muitos destes em risco de abandonarem o ensino superior, problema para o qual dizerm não haver uma palavra o primeiro-ministro. Também o SNS foi uma preocupação apontada pelo PCP, em particular a valorização salarial dos seus profissionais.



Do CDS-PP vieram elogios ao complemento extraordinário para os pensionistas que vivem com rendimentos e pensões mais reduzidos.