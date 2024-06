João Cotrim de Figueiredo: "Em cinco anos estamos em todos os parlamentos"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

"Em cinco anos estamos em todos os parlamentos, em cinco anos, desmentimos aqueles velhos do Restelo que diziam que o liberalismo não tinha hipóteses em Portugal. Tem, tem sim!", exclamou, sob um grande aplauso.



"Hoje provámos, crescemos, crescemos muito e vamos continuar a crescer", acrescentou, liderando o entusiasmo da assistência na palavra de ordem "o liberalismo funciona e faz falta a Portugal".



"Viemos para ficar, viemos para fazer de Portugal um país mais liberal, e estamos aqui para nunca dar tréguas nem aos socialistas nem aos populistas", frisou Cotrim.



A Iniciativa Liberal obteve um dos melhores resultados da noite, com 9,07 por cento dos votos, ultrapassando a votação obtida nas eleições legislativas e elegendo dois eurodeputados, os mesmo do Chega, apesar de este se manter como terceira força política com 9,79 por cento.



"Uma grande vitória de toda a Iniciativa Liberal", clamou o novo eurodeputado da Iniciativa Liberal. "Obrigado, Rui [Rocha, presidente do partido] e obrigado à equipa da campanha", destacou. "Vocês são os maiores".



A IL "mostra que é possível combater a desesperança, que é possível combater o voto de protesto estéril", afirmou ainda Cotrim de Figueiredo.



"Basta compreender a razão de queixa das pessoas", explicou, concluindo ainda que a IL é "a única força política capaz de combater os oportunistas que apelam ao medo, às inseguranças, às invejas das pessoas a quem o sistema político muitas vezes falhou".



"Eu vou para Bruxelas mas não vou sozinho", festejou. "Levo a Ana Martins comigo!" exclamou, abraçando-se à nova eurodeputada liberal.



João Cotrim de Figueiredo agradeceu ainda aos "21 magníficos" que aceitaram integrar a lista da Iniciativa Liberal, e aos "350 mil portugueses" que "confiaram na IL".