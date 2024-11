Madeira. Albuquerque recorda que em Democracia "quem manda é o povo"

Com o JPP a votar ao lado do PS e do Chega, a moção de censura tem aprovação garantida.



A decisão do partido liderado por Élvio Sousa deve ser anunciada, oficialmente, pela comissão política do partido no próximo domingo.



A votação da moção de censura está marcada para 17 de dezembro. Foi adiada para depois da votação do Orçamento para 2025. Miguel Albuquerque insiste que só sai quando os eleitores decidirem.

Artigos Relacionados Moção de censura ao Governo Regional da Madeira votada em dezembro