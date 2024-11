Marcelo e as ausências no 25 de Novembro. "Faz parte da democracia e da liberdade"

O presidente da República não quis comentar a ausência do PCP das comemorações do 25 de Novembro. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que o processo iniciado com o 25 de Abril criou "mais liberdade e democracia" para que os partidos políticos tomem as suas posições.

"Faz parte da democracia e da liberdade poder haver esse tipo de reações", destacou.



Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de um militar chegar de novo à presidência da República, o atual chefe de Estado recusou-se a comentar eventuais candidaturas.



Sobre a recondução do almirante Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada, Marcelo não quis comentar candidaturas e salientou que a iniciativa é do Governo e não do presidente.