Marcelo lamenta morte do presidente do Comité Olímpico de Portugal

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Marcelo Rebelo de Sousa continua de férias em Monte Gordo, no Algarve, mas reagiu à morte de José Manuel Constantino. Em declarações à RTP, o presidente da República destacou o papel pioneiro de liderança no desporto português.

Lembrou ainda a fase final "dolorosa" da vida do presidente do Comité Olímpico português, devido a doença.



Marcelo Rebelo de Sousa elogiou ainda a prestação portuguesa nestes Jogos Olímpicos de Paris, perante um contexto de várias dificuldades.



A propósito do Dia Internacional da Juventude, o presidente da República defendeu ainda o papel preponderante da educação e a criação de "condições" para os jovens em Portugal.