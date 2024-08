Morreu José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal

"Faleceu este domingo o presidente do COP, José Manuel Constantino. É com grande pesar que o COP partilha esta notícia, num dia de grande tristeza para a sua família e amigos e para o desporto português.", lê-se no portal do COP

José Manuel Constantino presidia ao Comité Olímpico de Portugal desde 26 de março de 2013. Sucedeu então a Vicente Moura, depois de liderar o Instituto de Desporto de Portugal, antecessor do Instituto Português do Desporto e Juventude, e a Confederação de Desporto de Portugal.

Nascido a 21 de maio de 1950 em Santarém, José Manuel Constantino foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a liderar o COP. Teve vasta experiência na docência, tanto no ensino universitário (1994-2002) como no ensino básico, no início da carreira (1973-1986).Com múltiplos livros e artigos publicados, destacou-se como um dos grandes pensadores sobre o fenómeno do desporto em Portugal.

A 22 de novembro de 2023, na Faculdade de Motricidade Humana, o presidente da República elogiava José Manuel Constantino: "O desporto português aprendeu consigo".

, assinalava então Marcelo Rebelo de Sousa.

Dirigente a partir de 1985



Atleta federado de futebol pelos Leões de Santarém, de 1962 a 1967, entrou no dirigismo desportivo em 1985, assumindo as funções de secretário técnico da direção do Sport Algés e Dafundo. A partir de 1986 e até 1990, seria assessor da direção da Federação Portuguesa de Halterofilismo.

Foi em 2000 que assumiu a presidência da Confederação do Desporto de Portugal, cargo que deixou em 2002, ano em que passou a liderar o Instituto do Desporto de Portugal.



Em 2001, José Maniel Constantino integrou o Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto e, de 2001 a 2005, o Conselho Superior do Desporto.Foi ainda presidente da Comissão de Coordenação Nacional do Ano Europeu de Educação pelo Desporto, de 2003 e 2004.Entre 1996 a 2002, dirigiu o departamento dos Assuntos Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Oeiras e, de 2006 a 2013, presidiu ao Conselho de Administração da Oeiras Viva, EEM.

"Profundo pesar"

Marcelo Rebelo de Sousa expressou "profundo pesar" pela morte do presidente do Comité Olímpico de Portugal., lê-se em mensagem divulgada na página da Presidência da República

José Manuel Constantino foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, em 2022, com as insígnias da Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.

O presidente da República recorda que, à frente do COP, José Manuel Constantino "granjeou deixar uma marca inesquecível no desporto nacional, sendo sob a sua liderança que Portugal obteve os seus melhores registos olímpicos".Por sua vez, o primeiro-ministro quis prestar uma "sentida homenagem" à obra do presidente do COP.Na rede social X,, afirma o chefe do Governo, expressando condolências à família e ao Comité Olímpico de Portugal.

c/ Lusa