Miguel Arruda deixa Chega e passa a deputado independente

(em atualização)







Na sequência das acusações de furto de malas em aeroportos - crime que admitiu durante as buscas no seu apartamento na capital, realizadas por elementos da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP - num caso que põe em questão o nome do partido Chega, Miguel Arruda deverá assumir-se como deputado independente. A RTP sabe que a decisão foi tomada pelo próprio.





Está marcada uma reunião entre André Ventura e Miguel Arruda, a acontecer na tarde desta quinta-feira, na Assembleia da República. O deputado do Chega vai também pedir o levantamento de imunidade, para que o caso seja investigado.





O líder e a direção do Chega querem explicações de Miguel Arruda. André Ventura defendeu que ninguém está acima da lei e quer uma suspensão do mandato do deputado, o que pressupõe a retirada da confiança política e até uma eventual expulsão do partido.







Com a decisão de Miguel Arruda, o grupo parlamentar do Chega passa de 50 para 49 deputados.







Recorde-se que Miguel Arruda, deputado do Chega eleito pelo círculo dos Açores, foi alvo de buscas na terça-feira pela prática de crimes de furto qualificado e contra a propriedade. Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), é suspeito de ter furtado malas dos tapetes de bagagens das chegadas dos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada, tendo sido entretanto constituído arguido.