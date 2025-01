Ministro das Finanças vai convocar reunião para avaliar salários na administração do Banco de Portugal

(em atualização)







A decisão do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, surge em resposta à polémica envolvendo Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, que foi indicado como possível secretário-geral do Governo de Luís Montenegro.





A indicação do nome de Hélder Rosalino gerou controvérsia e levantou questionamentos sobre potenciais conflitos de interesses e disparidades salariais e trouxe os vencimentos dos admnistradores da instituição para o centro do debate público e político.







De acordo com o Observador, a marcação da reunião depende do atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, nomear um antigo governador para integrar a Comissão de Vencimentos do Banco, que não se reúne há mais de dez anos.





Além do ministro das Finanças, deverá também participar na reunião o atual presidente da Comissão de Auditoria do Banco de Portugal, Óscar Figueiredo.