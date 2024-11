Ouvida no Parlamento. Ministra assume "total responsabilidade" por crise no INEM

(em atualização)







Na comissão parlamentar da Saúde e na comissão parlamentar das Finanças, a ministra começou por sublinhar que “sou a responsável pelo Ministério da Saúde” e “venho aqui” para apresentar a proposta de orçamento, mas também para “responder por tudo, por tudo o que depende desta pasta da saúde, sobre a situação atual”, sobre o que foi feito “nos últimos sete meses”.





A reorganização dos serviços de urgência e de emergência “é a nossa maior prioridade”. “Está a vista essa necessidade com os gravíssimos acontecimentos na última semana vividos por falta de meios de socorro no INEM”. "Não tenham dúvidas de que, enquanto ministra da Saúde, assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem e comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessários para a refundação do INEM".



Na intervenção inicial, Ana Paula Martins referiu-se ao aumento no número de chamadas diárias para o INEM “sendo hoje cerca de quatro mil por dia”, mas também a diminuição do número de técnicos e “os tempos de espera têm aumentado”.