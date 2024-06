Pedro Nuno pede que domingo se diga não "à arrogância do Governo da AD"

Para o encerramento da campanha para as europeias de domingo, o PS organizou um arraial em Chelas, Lisboa, onde Pedro Nuno Santos fez um último apelo ao voto para que "ninguém desperdice um dos direitos mais importantes".

"Dia 09 de junho é uma data importante, é uma data em que nós vamos dizer também não à arrogância da direita, não à arrogância do Governo da AD, não a quem se esquece dos direitos das mulheres, de quem trabalha e de quem trabalhou uma vida inteira", pediu.

A uma AD que "acha que pode tudo", o líder do PS deixou a certeza que "vai ter os socialistas sempre empenhados, de forma ativa, com luta, com muita dinâmica, com muita energia, a defender o povo português".

"Vamos no dia 09 votar. Que ninguém fique em casa, que ninguém desperdice um dos direitos mais importantes que nós conquistámos: o direito ao voto. Quem manda é o povo, não são os políticos", afirmou.