Primeiro-ministro em exclusivo à Antena 1: "A violência doméstica é um problema de todos nós"

Filipe Amorim - Lusa

A violência doméstica "é uma das violações mais graves dos Direitos Humanos", diz o primeiro-ministro no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. "Prevenir e punir" são as palavras-chave, afirma Luís Montenegro, ao garantir o empenho do governo no combate a este crime com o reforço do apoio às vítimas: 25 milhões de euros previstos no Orçamento do Estado para o próximo ano para a prevenção e combate à violência doméstica. São mais sete milhões do que estava definido no anterior OE.