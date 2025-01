PS: "Governo está a criar alarme sobre a Segurança Social"

Para Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal - um dos partidos que apresentou um requerimento a solicitar a presença da ministra do Trabalho no parlamento para prestar mais esclarecimentos -, não há dúvidas de que a Segurança Social apresenta" alguns problemas" de sustentabilidade. "Há muito tempo, por muito que alguns atores políticos o neguem. O nosso sistema é um sistema de repartição. É o chamado sistema 'pay as you go'. O que é que isso significa? Significa que, ao contrário do que alguns julgam, não existe aqui uma conta poupança onde os trabalhadores, todos os meses, colocam o seu dinheiro para que seja investido e seja pago de volta sob a forma de pensões. O nosso sistema funciona numa lógica redistributiva imediata", assinala, na Antena 1 o deputado liberal.Mário Amorim Lopes explica que, quando foi criado, o modelo partia de uma base demográfica que "funcionava perfeitamente", mas que é necessária uma revisão: "Qual é o problema? É quando esta base piramidal se inverte. Ou seja, como a sociedade cada vez mais envelhece, com menos população ativa no mercado de trabalho contributivo, acaba por haver maior dificuldade".

"O Governo está sistematicamente a lançar para a opinião pública mensagens de alarme", afirmou, no programa Entre Políticos, o deputado socialista Miguel Cabrita, que lamenta a composição do grupo de trabalho que agora inicia funções: "Além de dirigentes do Ministério, as únicas duas personalidades convidadas são uma pessoa que é uma ex-deputada da Iniciativa Liberal - e que, portanto, tem uma posição evidente - e Jorge Bravo, que tem posições conhecidas sobre a área e que trabalha, aliás, com as associações de fundos de pensões privados e com as grandes bancas e seguradoras dos fundos de pensões".Em declarações na Antena 1, Miguel Cabrita defende, no entanto, que o parlamento e o país devem discutir a Segurança Social e as pensões numa lógica de "reforço" e "alargamento" dos sistema.Questionado sobre as informações do Tribunal de Contas que apontam para falhas nos relatórios de sustentabilidade da Segurança Social, o deputado da IL afirma, no entanto, que não há motivo para preocupações desmedidas. "Não é motivo de alarme, mas requer uma discussão séria e não uma discussão apenas de acusações de tentativas de privatização. Não é isso que está aqui em causa", diz Mário Amorim Lopes, que insiste: "Corremos o risco de as pessoas que agora estão a descontar - e que têm, por exemplo, a minha idade - daqui a 20 ou 30 anos não terem reforma. Porque é isso que está aqui em causa".





Livre admite "reflexão", mas lamenta escolhas par grupo de trabalho

Paulo Muacho, outro dos convidados do programa Entre Políticos, considera que o grupo de trabalho anunciado pelo Governo tem poucas condições para apresentar um trabalho neutro e independente. "Vamos, naturalmente, aguardar as conclusões desse grupo de trabalho. Mas, aquilo que já foi apresentado e as pessoas que já estão nesse grupo de trabalho já nos indiciam qual é que será a conclusão. Aliás, o coordenador que é escolhido participou também no relatório do Tribunal de Contas que, no fundo, reflete as opiniões que ele já tem há muito tempo", disse, em declarações à Antena 1, o deputado do Livre."Com o surgimento de empresas que são muito pouco intensivas em termos de mão-de-obra, em termos de recursos humanos. Nós precisamos de olhar para todas essas transformações e perceber o que é que precisamos de fazer para garantir a sustentabilidade da Segurança Social - e que a digitalização da sociedade também não acabe por deixar as pessoas desprotegidas no futuro. Precisamos de fazer essa discussão", sublinha.O deputado rejeita, contudo, discutir matérias como a Taxa Social única (TSU), considerando que é importante não deixar avançar o debate para a privatização do sistema de pensões.