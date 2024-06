PS insiste na presença de Nuno Rebelo de Sousa no Parlamento

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o deputado do PS João Paulo Correia diz que a recusa do filho do presidente pode configurar um crime.Em resposta enviada pelo advogado à comissão, Nuno Rebelo de Sousa mostra-se, por agora, indisponível para ser ouvido pelos deputados.Uma posição que, na leitura do socialista João Paulo Correia, demonstra até falta de respeito pelo Parlamento.A liberal relembra que o ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales também é arguido e esteve presente, esta semana, na Comissão Parlamentar de Inquérito.O direito ao silêncio só pode ser invocado perante perguntas concretas e não em abstrato.