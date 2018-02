9h30 - A liderança da bancada



Avança Fernando Negrão.



Luís Campos Ferreira admitiu ter sido sondado para ser candidato à liderança do grupo parlamentar do PSD, mas garante que vai apoiar a candidatura de Negrão.Da última noite saiu também um aviso à navegação por parte de Pedro Pinto. O líder da distrital do PSD de Lisboa sustenta que única forma de ganhar eleições é marcando claramente as diferenças em relação aos socialistas.Da madrugada saiu a notícia de um acordo entre os campos do líder eleito e de Pedro Santana Lopes para listas de unidade aos órgãos nacionais, com a excepção da Comissão Política.Santana Lopes, o candidato batido nas diretas, vai assim encabeçar uma lista de unidade ao Conselho Nacional, como estava previsto. Antes deste entendimento, Rio garantia unidade no seio do partido e Santana desdramatizava uma eventual ausência de entendimento.Diferentes fontes do partido, citadas pela agência Lusa, adiantaram nas últimas horas que o deputado e antigo secretário de Estado adjunto Feliciano Barreiras Duarte será o próximo secretário-geral e Paulo Mota Pinto assumirá a presidência da mesa do Congresso.As listas aos órgãos nacionais terão de ser submetidas até às 19h00.A partir das 10h00, os congressistas vão continuar a apresentar dez propostas temáticas e, depois, quatro propostas de alterações estatutárias.Embora estivesse prevista a discussão e a votação de alterações aos estatutos, um acordo entre os proponentes e a Mesa do Congresso permitiu propor que o tema fosse remetido ao Conselho Nacional dentro de 90 dias.Uma vez apresentadas as propostas, segue-se a fase de debate político, estando previstas intervenções - entre outras - de Pedro Santana Lopes, Luís Montenegro, Hugo Soares, Paulo Rangel, Carlos Moedas e Miguel Pinto Luz.Na última noite, ao intervir pela primeira vez perante a reunião magna, Rui Rio assumiu o objetivo de "sempre ganhar", pondo de parte um cenário de reedição do Bloco Central."Uma coisa é estarmos disponíveis para dialogar democraticamente com os outros e cooperarmos na busca de soluções para os graves problemas nacionais, que, de outra forma, não é possível resolver. Coisa diferente é estarmos disponíveis para nos subordinarmos aos interesses dos outros", frisou o presidente eleito do partido.Rio assumiu igualmente o desejo de vencer todas as eleições de 2019, "sejam elas regionais, para o Parlamento Europeu ou para a Assembleia da República"."O PSD apresentar-se-á aos portugueses como uma alternativa forte e credível a esta governação presa à extrema-esquerda", assegurou.Antes da primeira intervenção de Rui Rio, Pedro Passos Coelho protagonizou o último discurso na qualidade de líder, defendendo que "não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça".Deixou também uma palavra de agradecimento ao CDS-PP, partido com o qual o PSD partilhou a governação."Esta menção ao CDS é hoje muito relevante, porque o que conseguimos fazer não fizemos sozinhos, fizemos com o CDS, isso é importante e será importante para o futuro", disse.O segundo dia do Congresso culminará com a votação das propostas, desde logo da moção de estratégia global de Rui Rio.