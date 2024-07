Se o PS estiver a fazer jogo, então tenha a coragem de deitar abaixo o Governo, diz Montenegro

Numa intervenção perante o Conselho Nacional do PSD, aberta à comunicação social, Luís Montenegro reiterou que o executivo minoritário que lidera só deverá cessar funções derrubado por uma moção de censura.

"Querem ver vertidas algumas -- algumas, com certeza -- das suas propostas [no Orçamento do Estado para 2025], sim, têm parceria. Se por um acaso tudo isto não passar de um jogo, então tenham a coragem de deitar abaixo o Governo, porque nós cá estaremos para poder dizer aos portugueses o que é que está em causa", afirmou, referindo-se ao PS.

Luís Montenegro acrescentou que "isto não é uma ameaça, nem é um desejo", que está "bem consciente do prejuízo para o país que uma nova crise política podia trazer", mas que recusa colocar em causa "o essencial das políticas" do seu programa.

O presidente do PSD e primeiro-ministro apontou a redução do IRS como uma das propostas do Governo que "podem não ter a aprovação do parlamento, mas são inegociáveis do ponto de vista da sua consumação".

"Nós estamos disponíveis para negociar muitas coisas, mas não podemos estar disponíveis para deturpar aquilo que é o âmago da nossa política económica", justificou.