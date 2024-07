"Se o PS for ignorado aí vamos ter um problema", diz Pedro Nuno Santos sobre o Orçamento do Estado

Questionado sobre a disponibilidade do PS para viabilizar o próximo Orçamento do Estado, o líder do PS recusa ficar "aprisionado a uma governação" da qual discorda porque o PS "não está de corpo presente no Parlamento, não pode ser ignorado".





Explicando que não pode ficar preso a um plano de governação do qual discorda profundamente, Pedro Nuno Santos respondeu que "é praticamente impossível" o PS viabilizar um orçamento "que é a tradução de um programa" com o qual não se identifica.



"Esse praticamente impossível só é superável na medida em que o Governo estiver na disposição de não ignorar o maior partido da oposição. Ignorando o maior partido da oposição, achando que tem o direito a apresentar e a ver aprovado, está engando, isso não vai acontecer".



"Se o Governo tiver essa vontade, procurar, estiver de boa-fé. Não basta dizer que queremos um consenso e depois não nos mexermos, não estarmos disponíveis para ouvir. Se não houver essa vontade, aí vai ser impossível e os sinais que nós tivemos até agora vão nesse sentido".