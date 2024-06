Tânger Corrêa: "Portugal está a apertar menos as regras" de imigração

O candidato do Chega aponta que os vistos "não podem ser dados no aeroporto" e que os vistos de trabalho "têm condições a respeitar".Tânger Corrêa admite que não é possível fechar as fronteiras, mas considera que se deve impedir a entrada de migrantes até que a situação se resolva.Alerta para a situação de "cerca de 400 mil imigrantes" em Portugal que vivem "em condições muito precárias" e considera que Portugal não está a "apertar" com as regras como outros países do espaço Schengen.Nesta entrevista à RTP, Tânger Corrêa afirmou que não se considera um político de extrema-direita. "Extrema-direita é um conceito distorcido", afirma. Quando ao futuro grupo político do Chega em caso de eleição, sublinha que nada está ainda decidido.Compromete-se apenas a apoiar um candidato à presidência da Comissão Europeia que combata a corrupção e a imigração sem regras, sendo que certamente não irá apoiar Ursula von der Leyen.

Quanto à eventual eleição de António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu, Tânger Corrêa diz que o Chega "à partida" votará contra, mas que irá procurar conhecer junto do primeiro-ministro "o que quer fazer diferente" na Europa. Reconhece, no entanto, que "não seria um mau candidato, objetivamente".