EUA. Republicanos devem consolidar maioria no Congresso

Até que o futuro dos 23 lugares na câmara baixa do Congresso seja resolvido, os republicanos já têm 212 garantidos, em comparação com os 200 projetados para os democratas, de acordo com a cadeia televisiva CNN.

O Partido Republicano precisa de atingir pelo menos 218 lugares, o que já é dado como certo em Washington.

Os republicanos também têm a vitória garantida no Senado, devendo ocupar pelo menos 52 lugares, mais dois do que necessitam para controlar a câmara alta do Congresso, onde terão também a vantagem de ter um hipotético voto de desempate extra, uma vez que o presidente do Senado é o vice-Presidente do país.

A partir de janeiro, a presidência do Senado será ocupada por J.D. Vance, vice do futuro Presidente Donald Trump, que regressará à Casa Branca em 20 de janeiro, depois de vencer por larga margem a democrata Kamala Harris, atual `número dois` do atual Presidente, Joe Biden.

De acordo com as mais recentes projeções, Trump foi declarado vencedor em cinco dos sete `swing states`, os estados mais disputados entre republicanos e democratas, que decidem a eleição.

Nos restantes dois, Arizona e Nevada, o republicano segue destacadamente à frente, esperando-se que seja declarado vencedor nos próximos dias.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo superado os 270 votos necessários no colégio eleitoral, quando ainda decorre o apuramento dos resultados.

Trump segue também à frente da adversária democrata no voto popular, com 50,9% contra os 47,6% de Kamala Harris.