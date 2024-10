Harris faz campanha com os Obama na Georgia e Michigan

Se o ex-Presidente Barack Obama já tinha aparecido ao lado da atual vice-Presidente em campanha, esta será a primeira vez que a ex-primeira-dama Michelle Obama estará ao lado da candidata democrata.

Harris deverá comparecer com Barack na Georgia, no dia 24 de outubro, e com Michelle no Michigan, no dia 26 de outubro.

O ex-Presidente fez recentemente campanha por Harris em Pittsburgh e tem apresentações marcadas para sexta-feira e sábado no Arizona e no Nevada, respetivamente, e na próxima semana no Wisconsin e no Michigan.

A votação antecipada será aberta em todo o estado do Michigan em 26 de outubro, e Harris e a ex-primeira-dama vão encorajar os seus apoiantes a votar o mais rapidamente possível.

Na Georgia, onde a votação antecipada começou na passada terça-feira, mais de 310 mil pessoas votaram no primeiro dia, um valor recorde.

Os Obama apoiaram Harris em julho e discursaram na Convenção Nacional Democrata em agosto, em Chicago.

Michelle Obama será também a atração principal de um comício em Atlanta, Georgia, em 29 de outubro, três dias depois de se ter juntado a Harris no Michigan.

O comício, que contará com celebridades e líderes cívicos, está a ser organizado pela When We All Vote, uma organização apartidária de envolvimento cívico que a ex-primeira-dama fundou em 2018 para chegar às pessoas com menos probabilidade de se envolverem na política e nas eleições.

Entre os famosos deste grupo estão os jogadores da NBA Stephen Curry e Chris Paul; as artistas musicais Jennifer Lopez e Janelle Monáe; o influenciador de beleza Bretman Rock; e os atores Tom Hanks, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda e Kerry Washington.

A amizade entre Harris e os Obama remonta há 20 anos, quando o ex-Presidente e o atual vice-Presidente se conheceram durante a sua campanha para o Senado dos EUA.